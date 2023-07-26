24 Temmuz vatanın bütünlüğünün ve var oluşunun yıldönümü. Kutladığımızı en önemli günlerden biri, hatta en önemlisi. Bu sayede 23 Nisan’ı, 19 Mayıs’ı, 30 Ağustos, 29 Ekimi kutlayabiliyoruz halen.

Sevr antlaşması ile amaçlarına varamayanlar Lozan’ı yıkmak, ortadan kaldırmak için sabırla bekledikleri sonucu alabileceklerinin umudundalar. İngiliz heyeti ile Lozan’a katılan Lord Curzon da anılarını yazarken bizzat üstünü çizerek anlatmış, Lozan’da verdiklerini geri alacaklarını söylemiş. Sanki o günlerin geldiği zamanları yaşamaktayız.

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Lozan’ın değerini düşürmek için ileri sürülen yalan ve iftiraların bini bir para. Lozan da 12 adaları kaybetmişiz yalanı uzun süredir gündemde tutulmaya çalışılıyor. Halbuki 1912 de yapılan Lozan’ın “Uşi” semtinde Osmanlı ile yapılan anlaşma ile 12 adalar İtalyanlara bırakılmıştı. 1923 Lozan anlaşması ile hiç alakası yok. Lozan da Sevr anlaşması ile her tarafı işgal edilmiş, orta Anadolu’da 13 ile indirilmiş Osmanlı toprakları, bütün Anadolu’yu kapsayacak şekilde genişletildi. Lozan’la toprak kaybetmedik, kazandık. Musul, Kerkük’ü kaybettiğimiz iddiası var. O zamanki gücümüz orayı almaya yetmese bile Lozan’da oradaki petrol gelirinin %10 u bize bırakıldı. Bu hakkımızı 1951 de maalesef devrettik. Lozan’da boğazlar üzerindeki askersizleştirme maddesi de Atatürk’ün dehası ile 1936 Montrö boğazlar sözleşmesi ile düzeltildi. Hatay konusu da Atatürk tarafından çözüldü, ölümünden sonra topraklarımıza katıldı.

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Lozan’dan kimler rahatsız? Öncelikle Laiklik çerçevesi bu anlaşma ile tanımlandığı için için laiklik karşıtları ve dinciler bu anlaşmadan rahatsız. Kendilerine doğu Anadolu’da toprak vaat edilen Ermeniler bu anlaşmadan rahatsız. Batı Anadolu’yu işgal eden Yunanlılar, megali ideaların gerçekleştiremediği için bu anlaşmadan rahatsız. Osmanlıyı kapitülasyonlar ile hem ticari hem hukuki esarete alan batı, kaybettiği avantaları nedeniyle rahatsız. Güney doğuda bir Kürt devleti kurulması planları yapanlar rahatsız. Türkiye’nin kendi denizlerinde kabotaj hakkı kazanmasından bazıları rahatsız.

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Lozan anlaşması sürekli toprak ve son yüz - yüz elli yılında yaptığı tüm anlaşmalarda kaybeden bir imparatorluğun küllerinden yeni bir devlet doğuran, bizim zafer kazandığımız bir anlaşma ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş belgesidir. Ne kadar çabalarlarsa çabalasınlar tarih nezdinde değerini kaybettirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.