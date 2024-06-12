26. Yapı Kredi Afife Jale Tiyatro Ödülleri, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Gecenin sunuculuğunu Özge Borak ve Mert Fırat üstlendi. Yılın En İyi Oyunu ödülünü, Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın sahnelediği "Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi" adlı eser kazandı.

En başarılı kadın oyuncu

Zuhal Olcay, "Kel Diva" oyunundaki performansıyla Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülüne layık görüldü. Olcay’ın bu başarısı, sanat camiasında büyük yankı uyandırdı.

En başarılı erkek oyuncu

"Çirkin" oyunundaki etkileyici performansıyla Onur Berk Arslanoğlu, Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu ödülünü kazandı. Arslanoğlu’nun performansı, jüri tarafından büyük beğeni topladı.

En başarılı yönetmen

Oğuz Utku Güneş, "39 Buçuk Basamak" oyunu ile Yılın En Başarılı Yönetmeni ödülünü aldı. Güneş'in yönetmenlik başarısı, kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

Tören, tiyatro dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi ve kazananların başarıları uzun süre konuşulacak gibi görünüyor. Yapı Kredi Afife Jale Tiyatro Ödülleri, Türk tiyatrosunun en prestijli ödüllerinden biri olarak önemini koruyor.