Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) kurulan-kapanan şirket istatistiklerine göre, 2024 yılının ilk 5 ayında ekonomik zorluklar ve finansman sıkıntıları nedeniyle 17 bin 716 şirket kapandı. Aynı dönemde kurulan şirket sayısı ise yüzde 17,7 azaldı.

Ekonomik zorluklar şirketleri zorluyor

2024'ün ilk 5 ayında toplam 53 bin 383 işletme kuruldu. Bu sayı, 2023’ün aynı döneminde kurulan 64 bin 852 işletmeye göre yüzde 17,7 oranında azaldı. Yüksek faiz oranları ve sıkı para politikaları, girişimcilerin finansmana erişimini zorlaştırarak yeni şirket kurma cesaretlerini olumsuz etkiledi.

Kapanan şirket sayısındaki azalış sınırlı kaldı

Yılın ilk 5 ayında kapanan şirket sayısı 17 bin 716 oldu. Geçen yılın aynı döneminde kapanan şirket sayısı ise 18 bin 635 idi. Kapanan şirket sayısındaki azalış sadece yüzde 4,9 olarak gerçekleşti. Kurulan şirket sayısındaki düşüş 11 bin 469 iken, kapanan şirket sayısındaki azalış 919 oldu.

Yabancı sermaye ortaklı işletmelerde büyük düşüş

Yabancı sermaye ortaklı işletmelerde de ciddi bir düşüş gözlemlendi. 2023’ün ilk 5 aylık döneminde yabancı sermaye ortaklı 5 bin 723 işletme kurulurken, 2024’ün aynı döneminde bu sayı 3 bin 333’e düştü.