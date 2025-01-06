2025 yılının ilk Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de başladı. Toplantının ana gündem maddesi, memur ve emekli maaşlarında yapılması beklenen düzenlemeler olacak.

Memur ve emekli maaşlarına dair önemli kararlar bekleniyor

Kabine toplantısında, memur ve emekli maaşlarına yönelik düzenlemelerin yanı sıra ekonomik gelişmeler ve sosyal yardım politikaları da masaya yatırılacak. Özellikle yılın ilk çeyreğinde enflasyon farkları ve refah payı artışlarıyla ilgili somut adımların atılması bekleniyor.