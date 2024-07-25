2024 yılının ilk yarısında, 605 firma konkordato başvurusunda bulunarak mahkemelerden konkordato kararı aldı. Bu durum, ekonomik sıkıntıların derinleştiğinin ve işletmelerin mali zorluklarla karşı karşıya olduğunun bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Eski icra müdürü Avukat Mustafa Zafer, bu durumun yığınsal bir iflas sürecine dönüşebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Sıkı para politikası ve işletme sermayesi yetersizlikleri

Sıkı para politikası nedeniyle sıcak paraya ulaşamayan ve işletme sermayeleri yetersiz kalan birçok firma, cebri icra tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Bu durum, firmaların konkordato kurumuna başvurmalarına neden oluyor. Konkordato taleplerinin değerlendirilmesi sürecinde yaşanan sorunlar, geçici mühlet kararı alan birçok firma için iflas kararları ile sonuçlanabiliyor.

Geçmiş yıllarla karşılaştırma

Son beş yılda konkordato taleplerinde belirgin bir artış gözlemleniyor. 2018 yılında iflasın ertelenmesi kurumunun kaldırılmasından sonra, konkordato başvuruları hızla arttı. 2020 yılında 419, 2021 yılında 451, 2022 yılında 404, 2023 yılında 519 ve 2024'ün ilk altı ayında 605 firma konkordato başvurusunda bulundu.

Yığınsal iflas süreci uyarısı

Avukat Mustafa Zafer, konkordato taleplerinin doğru yönetilmemesi durumunda, yığınsal iflas sürecinin kaçınılmaz olabileceğini belirtti. Zafer, "Borçlarını vadelendirerek ya da tenzilat yapılmak suretiyle ödemek isteyen firmalar, yargılama sürecinin uzaması ve alacaklıların alacağını alamaması nedeniyle daha büyük ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalabilir" dedi.

İcra takiplerinde artış

Yılın ilk yarısında, 4 milyon 511 bin 698 yeni icra takibi açıldı. Zafer, "Sıcak paraya ulaşmanın zor olduğu bu dönemde, özellikle işletme sermayesi yetersiz olan kişi ve kurumlar için durum daha da ağırlaştı" dedi.