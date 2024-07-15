Ülkemiz, 2024 yılının ilk yarısında büyük bir deprem aktivitesiyle karşı karşıya kaldı. Gazi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Bülent Özmen'in açıklamasına göre, Ocak-Haziran döneminde 17 bin 343 deprem kaydedildi. Bu depremlerden 94'ü 4.0 ile 4.9, 5'i ise 5.0 ile 5.9 büyüklüğü arasında gerçekleşti.

Deprem riski yüksek bölgelerde alarm zilleri çalıyor

Türkiye, binlerce diri fay hattı üzerinde yer alması nedeniyle deprem riski yüksek bir ülke olarak biliniyor. AFAD'ın deprem gözlem ağı sayesinde depremler anlık olarak takip ediliyor ve kayıt altına alınıyor. Ancak uzmanlar, deprem aktivitesinin yoğun olduğu bölgelerde risk azaltma çalışmalarının hızlandırılması gerektiği konusunda uyarıyor.

En fazla deprem Malatya'da

2024'ün ilk yarısında en fazla deprem, 3 bin 78 ile Malatya'da meydana geldi. Bu ili Kahramanmaraş, Muğla, İzmir, Adıyaman ve Çanakkale takip etti. Özellikle Malatya ve Kahramanmaraş gibi iller, deprem riski açısından daha dikkatli olunması gereken bölgeler olarak öne çıkıyor.

Deprem şurası ve yeni düzenlemeler gündeme geliyor

Doç. Dr. Özmen, deprem risklerinin azaltılması için daha önce düzenlenen "Deprem Şuraları"nın önemine dikkat çekiyor ve yeni bir şura toplanması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, 1959 tarihli "Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun"un güncellenmesi veya yenilenmesi gerektiğini vurguluyor.