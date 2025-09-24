Manisa ve Balıkesir’in ortak çalışmasıyla yenilenen Gördes-Sındırgı yolu, düzenlenen törenle açıldı. Vatandaşların yıllardır çile çektiği güzergâh artık güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunuyor.

Yılların çilesi sona erdi

Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Kobaklar Mahallesi ile Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı Yaylabayır Mahallesi arasında kalan ve bölgenin ulaşımını sağlayan yol, dört belediyenin iş birliği ile yenilendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gördes Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sathi kaplama çalışması sayesinde yol, güvenli ve konforlu hale getirildi.

Yıllardır süren sorun böylece ortadan kalkarken, yenilenen yol düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Törene yoğun katılım

Açılışa;

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ,

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ,

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ,

Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke ,

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ,

Genel Sekreter Yardımcıları Pınar Mine Hacıalibeyoğlu ve Ali Kılıç ,

CHP Gördes İlçe Başkanı Gökhan Koyunlu ,

mahalle muhtarları, STK temsilcileri ve bölge halkı katıldı.

Başkanlardan öne çıkan mesajlar şöyle;

Serkan Sak (Sındırgı Belediye Başkanı): “Yıllarca bu yol üzerinden siyaset yapıldı ama yapmak bize nasip oldu. Vatandaşlarımız artık yarı yarıya kısalan mesafelerle daha rahat ulaşım sağlayacak.”

İbrahim Büke (Gördes Belediye Başkanı): “Dayanışmayla aşamayacağımız hiçbir sorun yok. Manisa ve Balıkesir belediyeleriyle birlikte güzel bir iş birliği örneği sergiledik.”

Serkan Sarı (CHP Balıkesir Milletvekili): “Belediye başkanlarımız dayanışma ile bir bir sorunları çözüyor. Bugün bunun en güzel örneğini görüyoruz.”

Besim Dutlulu (Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı): “Bizim tek hedefimiz halka hizmet. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri el ele vererek yıllardır süregelen bir sorunu çözdük.”

Ahmet Akın (Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı): “Birlik ve beraberlik olunca her şey çok güzel oluyor. Bizim en büyük gücümüz cesaretimiz ve halkımıza hizmet aşkımız.”

Vatandaşların yol çilesi bitti

Yeni yol sayesinde, Yaylabayır ve çevre mahallelerde yaşayan vatandaşların Demirci üzerinden dolanmak zorunda kaldıkları güzergâh kısaldı. Bölge halkı, yapılan çalışmayı memnuniyetle karşıladı.