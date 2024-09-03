Bu kapsamda, hem servis aboneliği hem de TV+ kullanımları için geçerli olacak şekilde 10 GB internet tanımlanıyor.

Fiyatlandırma Detayları

Yıllık Premium TV+ Paketi'nin toplam maliyeti, vergiler dahil 99,99 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu ücretin 83,31 TL’si servis aboneliği için, 16,68 TL’si ise TV+’a özel internet ücreti olarak yansıtılıyor.

Pakette Sunulan Avantajlar

Paket, kullanıcılarına hem TV+ içeriklerine erişim hem de ek internet avantajı sunarak, hem eğlence hem de bağlantı ihtiyaçlarını bir arada karşılıyor. Bu sayede, hem medya tüketimi hem de internet kullanımı için uygun maliyetli bir çözüm sağlanıyor.

Bu kapsamlı paket, hem servis aboneliğini hem de internet ihtiyaçlarını ekonomik bir şekilde bir araya getiren bir seçenek arayan kullanıcılar için ideal bir tercih olarak öne çıkıyor.