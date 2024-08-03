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Sabah saatlerinde gelen acı haberin ardından Hakan Yılmaz, sosyal medya hesabından, "Canım babamız Necdet Yılmaz’ı bu sabah sonsuzluğa uğurladık. Yattığı yer huzurla dolsun" diyerek babasına veda etti. Yılmaz, cenazenin yarın öğle namazını müteakip Yalıkavak Merkez Camii'nden kaldırılacağını belirtti.

Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman? Bomba gibi karakterler geliyor

Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman? Bomba gibi karakterler geliyor

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