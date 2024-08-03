Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde yaşayan Necdet Yılmaz, 82 yaşında organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz, babasının vefatını sosyal medya üzerinden duyurdu.

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Sosyal medyadan duyurdu

Sabah saatlerinde gelen acı haberin ardından Hakan Yılmaz, sosyal medya hesabından, "Canım babamız Necdet Yılmaz’ı bu sabah sonsuzluğa uğurladık. Yattığı yer huzurla dolsun" diyerek babasına veda etti. Yılmaz, cenazenin yarın öğle namazını müteakip Yalıkavak Merkez Camii'nden kaldırılacağını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi