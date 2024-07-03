Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, Haziran ayı TÜFE verilerini değerlendirdi. Yılmaz, "Enflasyonda düşüş dönemi başladı" dedi.ANKARA (İGFA) - TÜİK'in açıkladığı TÜFE rakamlarına yönelik Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yaptığı ilk değerlendirmeler sonrasında bir değerlendirme de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi.

Cevdet Yılmaz, Haziran ayında piyasa beklentilerinin altında yüzde 1,64 oranında arttığına dikkati çekerek, enflasyonun ana eğilimini yansıtan çekirdek enflasyon göstergelerindeki gerileme de fiyatlardaki artış eğiliminin zayıfladığını gösterdiğini söyledi.

"Enflasyonda düşüş dönemi başladı" başlığıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Çalışanından emeklisine, sanayicisinden çiftçisine toplumun her kesiminden vatandaşımızın ortak arzusu enflasyon probleminin çözülmesidir. Temel hedefimiz vatandaşımızın öncelikli meselesi olan enflasyonu asgari seviyeye düşürmektir. Enflasyonda düşüşle ekonomide öngörülebilirlik sağlanacağı gibi gelir dağılımı da olumlu yönde gelişecektir. Bu hedef doğrultusunda enflasyonla mücadelede uyguladığımız para ve maliye politikaları sayesinde dezenflasyon sürecine girmiş bulunuyoruz. Yapısal reformlarla desteklediğimiz enflasyonla mücadele sürecinde büyüme, istihdam ve ihracat hedeflerimizi de gözetmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, kararlılıkla uygulanan ekonomik program ve ortaya koyduğumuz güçlü siyasi iradeyle yılın ikinci yarısında enflasyondaki azalmanın hızlanarak sürmesini beklediklerini belirterek, "2026 yılında ise enflasyon oranını tekrar tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz" dedi.

https://twitter.com/_cevdetyilmaz/status/1808400173967532132