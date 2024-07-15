Sanat dünyasının sevilen isimlerinden Yılmaz Morgül, sokak köpeklerine yönelik hazırlanan ve barınaklara alınan köpeklerin bir ay içinde sahiplendirilememesi durumunda uyutulmasını öngören kanun teklifine büyük tepki gösterdi. Morgül, yaptığı açıklamalarla hayvanseverlerin ve kamuoyunun dikkatini çekmeyi başardı.

"Beni de uyutun"

Son günlerde gündeme damgasını vuran sokak köpeklerine yönelik kanun teklifi, birçok vatandaş gibi Yılmaz Morgül'ü de derinden etkiledi. Konserinde bu konuya değinen usta sanatçı, "Bizi yaratan, hayvanları da yarattı. Ben de bir hayvanım, beni de uyutun. Onların aşılarını yaptırarak yaşatın diyeceğinize hayvanlara ötenazi hakkı diyorlar. Bütün köpekleri, kedileri öldürmek istiyorlar. O zaman beni de uyutun, öldürün. Allah'a karşı gelin" diyerek tepkisini dile getirdi.