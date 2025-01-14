Ünlü gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil, kalp krizi geçirdi. Yoğun bakımda tedavi altında olan Özdil’in yarın ameliyat edileceği açıklandı. Özdil'in kim olduğu aratılmaya başlandı. Peki, Gazeteci Yılmaz Özdil kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

İşte detaylar...

Yılmaz Özdil kimdir?

Girit göçmeni bir anne ile Aksaraylı bir babanın oğlu olan Yılmaz Özdil, 1965 yılında İzmir'de doğdu. Yılmaz Özdil'in çocukluk ve gençlik yılları İzmir'de geçti. İzmir Atatürk Lisesi'nin ardından Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik bölümünden mezun oldu. Mesleğe Yeni Asır gazetesinde muhabirlik yaparak başladı.

Yılmaz Özdil, 1994 yılında Milliyet gazetesine geçerek Yazı İşleri Müdürü oldu. 1995 yılında Sabah gazetesine geçerek Yazı İşleri Müdürü oldu. 1999 yılında Fatih Çekirge'nin genel yayın yönetmenliğini yaptığı Star gazetesinin kuruluşunda yer aldı. Star gazetesinden ayrıldıktan sonra Sabah gazetesine döndü ve ATV haber genel yayın yönetmenliği görevlerinin üstlendi.

Yılmaz Özdil, daha sonra ATV ve Sabah'ın TMSF’ye devredilmesinin ardından Hürriyet gazetesine geçti. 2008 yılında Uğur Dündar'ın sunduğu Star TV Ana Haber bülteninin yayın yönetmenliğini yapmaya başlayan Özdil, Hürriyet'in üçüncü sayfasında yazılar yazdı. 15 Ağustos 2014 tarihinde Hürriyet'teki görevinden istifa etti. 10 Ekim 2014 tarihinden itibaren Sözcü gazetesinde yazmaktadır. 26 Ekim 2022 tarihinde Sözcü TV genel yayın yönetmenliği görevine getirildi. Özdil, Sözcü TV'deki görevinden 7 Mart 2023 tarihinde ayrılma kararı aldı.

Gazeteci Yılmaz Özdil, evli ve bir kız çocuk babasıdır.

Yılmaz Özdil kitapları

2011 – İsim, Şehir, Hayvan

2012 – İsim, Şehir, Bitki

2013 – Beraber Yürüdük Biz Bu Yıllarda

2014 – İsim, Şehir, Artist

2015 – Beraber Yürüttük Biz Bu Yollarda

2015 – Kadın

2016 – Adam

2018 – Sen Kimsin?

2018 – Mustafa Kemal

2020 – Son Cüret