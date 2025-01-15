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Özdil’in tedavi gördüğü hastanenin Başhekimi Dr. Mustafa Engin Çakmakçı, Özdil’in tam tıkalı damarına hızlıca müdahale edilerek stent uygulandığını açıkladı. Yapılan anjiyo işlemlerinin ardından Özdil, 24 saatlik koroner yoğun bakım izlemi altına alındı. Özdil’in genel durumunun iyi olduğu ifade edildi ve tedavisinin devam edeceği kaydedildi.

Geçtiğimiz gün kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan gazeteci Yılmaz Özdil ’in sağlık durumu hakkında hastane başhekiminden açıklama yapıldı. Yılmaz Özdil’in damarına müdahale edildiği ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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