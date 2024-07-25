Mersin'de terör örgütü elebaşı lehine slogan atılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 10 şüpheli gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma neticesinde, gözaltına alınan şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bakan Tunç’tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişime asla müsaade edilmeyecektir" ifadelerini kullandı. 

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Kaynak: AA