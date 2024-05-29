AK Parti, sokak hayvanlarıyla ilgili yeni düzenlemeleri içeren bir taslak çalışma üzerinde çalışıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yapılan hazırlıkların Meclis'e sunulduğunu duyurdu. Tunç, bu taslak düzenlemelerin Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlandığını belirtti.

Yılmaz Tunç | Hayvanları Koruma Kararlılığımızı Sürdürüyoruz

Adalet Bakanı Tunç, hayvan haklarını koruma konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak, "Hayvanları Koruma Kanunu'nu çıkaran bir iktidarız. Hayvanlara kötü muamele edenlere yönelik cezaları artırmıştık. Bu hassasiyetimiz devam ediyor." dedi. Tunç, çocuklar, yaşlılar ve diğer insanları hayvan saldırılarından korumak için yasal düzenlemelerin gerekliliğini vurguladı.

Sokak Köpekleri Konusu Meclis'te Tartışılacak

Gazetecilerin sokak köpeklerinin uyutulması konusundaki sorusuna cevap veren Bakan Tunç, "Bu konuların Meclis'te tartışılacağını" belirtti. Tartışmalı konuların Meclis'e sunulan taslak çalışma kapsamında ele alınacağını ifade etti.