Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin son iptal kararları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, Cumhurbaşkanının atama yetkisinin anayasadan kaynaklandığını vurgulayarak, atamalara ilişkin bir yetki tartışmasının gündemde olmadığını ifade etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, Cumhurbaşkanının devletin ve yürütmenin başı olduğunu hatırlatarak, yürütmeyle ilgili konularda Cumhurbaşkanı kararnamesi çıkarabileceğini belirtti.

Tunç, Cumhurbaşkanının üst kademe yöneticilerini atama yetkisinin anayasadan kaynaklandığını vurgulayarak, atamalara ilişkin herhangi bir yetki tartışmasının söz konusu olmadığını ifade etti.

Adalet Bakanı, atamaların Cumhurbaşkanının yetkisi dahilinde olduğunu ve bu konuda Anayasa'nın net olduğunu dile getirdi. Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarının yürütme organının işleyişine müdahale olarak algılanmaması gerektiğini vurguladı.

Bakan Tunç, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tunç, gazetecilerin, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarına ilişkin sorusu üzerine şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Cumhurbaşkanı yürütmeye ilişkin konularda Cumhurbaşkanı Kararnamesi çıkarabilir. Cumhurbaşkanı üst kademe yöneticilerini atama yetkisi de anayasadan kaynaklanan yetkisidir. Atamalara ilişkin yetki tartışması söz konusu değildir. Parlamenter sistemde kanunla düzenlendiği için sonrasında da KHK ile çakışan durumların 12 aylık süre içerisinde TBMM tarafından kanunla düzenlenmEsi gerektiğine yönelik bir AYM kararıdır. Cumhurbaşkanımızın zaten üst kademe yöneticilerini atama yetkisi anayasadan kaynaklanan bir yetkidir. Yürütmeye ilişkin Cumhurbaşkanı Kararnamelerini çıkarabilir."

"Birliğimize yönelik saldırıdır"

Tatvan'da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını indirdiği için hakkında soruşturma açılan DEM Partili Eş Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında da konuşan Tunç, "Terörle mücadelede birlik beraberlik içinde olmayız. Tatvan'da ve bazı belediyelere gördüğümüz devletin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanımızın resminin birtakım beyanlarda bulunarak indirilmesi birliğimize yönelik saldırıdır. Tatvan'da da soruşturma açılmıştır" ifadelerini kullandı.

"Milletin kaynaklarını ve parasını millete aktarmak durumundadırlar"

Hakkari'deki kayyım uygulaması için, "Belediye Başkanı'na ilişkin olarak haklarında bir soruşturma ve kovuşturma olmuşsa İçişleri Bakanlığı'nın görevden alma yetkisi var" diyen Tunç, şöyle devam etti:

"Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ncı maddelerinde de anayasanın 127'inci maddesine dayanarak hakkında bir terör soruşturması varsa İçişleri Bakanı'na anayasadan kaynaklanan bu yetkiyle geçici olarak görevden alma yetkisi düzenlenmiştir.

Hakkari Belediye Başkanı hakkında terör soruşturması ve devam eden davası vardır. Milletin oylarıyla seçilen yerel yöneticiler, milletin kaynaklarını ve parasını millete aktarmak durumundadırlar. Terörle ilgili terör soruşturmaları ve kovuşturmalarına muhatap olurlarsa, anayasamızın 127'inci ve Belediyeler Kanunu'nun 45 ve 46'ıncı maddesinin uygulanması durumunda, hiç kimsenin bu durumdan yakınmaması gerekir."