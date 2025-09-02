Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen Özgür Çelik ve ekibinin görevden uzaklaştırılmasına ve İstanbul İl Başkanlığı’na geçici yönetim atanmasına karar verdi. İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin kayyum olarak görevlendirildi. Kararın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan açıklama geldi.

Özgür Çelik görevden alındı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına hükmetti. İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin’in yanı sıra Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan heyet kayyum olarak atandı.

Seçim çalışmaları durduruldu

Mahkeme ayrıca CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun 14 Temmuz 2025’te aldığı karar uyarınca başlatılan 39. Olağan Kurultay süreci kapsamında İstanbul’da yapılacak ilçe ve il kongreleri seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verdi.

"Yargılama süreci devam etmektedir"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, karar sonrası yaptığı açıklamada, “Mahkeme tarafından verilen ara karar, yargılama süreci boyunca doğabilecek telafisi güç zararların önlenmesine yönelik ihtiyati tedbir niteliğinde olup, nihai bir hüküm teşkil etmemektedir. Yargılama süreci devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Bakan Yılmaz Tunç'un açıklamasının tamamı şöyle:

"CHP İstanbul İl ve Kurultay Delegesi tarafından İstanbul İl Kongresindeki usulsüzlük, menfaat temini iddiaları ve seçmen iradesini etkilemeye yönelik ileri sürülen eylemler nedeniyle İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davada verilen ara kararla;

Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde seçilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmalarına, il başkanı, il yönetim kurulu, il disiplin kurulu yetkilerini kullanmak üzere tedbiren geçici kurul görevlendirilmesine, 39. Olağan Kurultay süreci kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve İl Kongresi seçim işlemlerinin tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi delegelerinin tedbiren görevden alınmaları talebi ve İstanbul İl Kongresinde alınan tüm kararların hükümlerinin tedbiren durdurulması talepleri reddedilmiştir.

Mahkeme tarafından kabul edilen kararlar yönünden HMK 394. Maddesine göre itiraz yolu açık olup, kararın reddedilen kısımlarına yönelik HMK 391. Maddesi uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Mahkeme tarafından verilen ara karar, yargılama süreci boyunca doğabilecek telafisi güç zararların önlenmesine yönelik ihtiyati tedbir niteliğinde olup, nihai bir hüküm teşkil etmemektedir. Yargılama süreci devam etmektedir."