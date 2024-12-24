Türk futbolunun en deneyimli teknik direktörlerinden biri olan Yılmaz Vural, TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Vanspor FK ile anlaşma sağladı. Fanatik'in haberine göre 71 yaşındaki teknik adam, Vanspor FK ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Son olarak Menemen FK'yi çalıştıran Vural, uzun kariyerinde yeni bir sayfa açmış oldu. Vanspor FK, Vural’ın çalıştırdığı 39. takım olarak kayıtlara geçti.

Kariyerinin 39. takımı

Teknik direktörlük kariyerine 1987 yılında Malatyaspor'da başlayan Yılmaz Vural, Türkiye’nin birçok köklü kulübünde görev yaptı. Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'de birçok takımı çalıştıran Vural, tecrübesi ve enerjisiyle dikkat çekiyor.

Yılmaz Vural'ın bazı çalıştırdığı takımlar:

Malatyaspor

Bursaspor

Konyaspor

Eskişehirspor

Samsunspor

Kasımpaşa

Göztepe

Adana Demirspor

Menemen FK

Vanspor FK'nin hedefi play-off

Vanspor FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta play-off yarışında iddialı bir konumda bulunuyor. Yılmaz Vural yönetiminde takımın hedefi üst liglere çıkmak olacak.