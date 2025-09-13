Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir kadın cinayeti daha yaşandı. 32 yaşındaki Hızır Çelik, eski eşi Hanım Biçer’i evinde eşarbıyla boğarak öldürdü. Cinayetin ardından ortadan kaybolan Çelik, saatler sonra suçunu itiraf ederek polise teslim oldu.

Tartışma ölümle sonuçlandı

Olay, dün gece yarısı Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Örnekköy Caddesi’ndeki üç katlı bir apartmanda meydana geldi. Bir hafta önce yeni evine taşınan 30 yaşındaki Hanım Biçer, gece saatlerinde eski eşi Hızır Çelik ile evine geldi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede şiddete dönüştü.

Katil evde saatlerce kaldı

Çelik, Biçer’i eşarbıyla boğarak öldürdü, ardından yüzünü yastıkla kapattı. Cinayetin ardından yaklaşık üç saat evde kalan Çelik, sabaha karşı adresten ayrıldı.

Kardeşine itiraf etti

Yaklaşık 16 saat sonra Biçer’in kardeşini arayan Çelik, “Eşimi öldürdüm, teslim olacağım” dedi. Ailesinin ihbarı üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Biçer’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Teslim oldu

Çelik, aynı gün Döşemealtı Polis Merkezi Amirliği’ne giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.