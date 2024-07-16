ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından sınav istatistiklerini paylaştı. Ersoy'un açıklamalarına göre, Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuran 3 milyon 120 bin 870 adaydan 2 milyon 819 bin 362'si sınava katıldı.

Sınav katılım oranları ve başarı istatistikleri

Ersoy, 8-14 Temmuz tarihleri arasında yapılan YKS'ye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, TYT'ye başvuran adaylardan 301 bin 508'inin sınava girmediğini belirtti. Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 2 milyon 19 bin 699 adaydan 1 milyon 776 bin 496'sı sınava katılırken, 243 bin 203 aday sınava katılmadı. Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 233 bin 384 adaydan 171 bin 90'ı sınava katıldı, 62 bin 294 aday ise sınava girmedi.

Ersoy, kadın adayların sınava katılım oranının erkek adaylara göre daha yüksek olduğunu vurguladı. TYT'ye başvuran erkek adayların yüzde 88,38'i, kadın adayların ise yüzde 92,16'sı sınava katıldı. AYT'de bu oranlar erkeklerde yüzde 84,84, kadınlarda yüzde 90,64; YDT'de ise erkeklerde yüzde 66,69, kadınlarda yüzde 78,19 olarak gerçekleşti.

TYT ve AYT soru dağılımı ve performans ortalamaları

Birinci oturum olan TYT'de adaylara Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40 ve fen bilimleri testinde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi. İkinci oturumda ise AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 40, sosyal bilimler-2 testinde 40, matematik testinde 40 ve fen bilimleri testinde 40 soru soruldu. Üçüncü oturumda uygulanan YDT'de ise her bir dil testi için 80 soru soruldu.

Ersoy, 2024-TYT'de ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin doğru cevap sayısı ortalamalarının Türkçe testinde 21,427, sosyal bilimler testinde 9,001, temel matematik testinde 7,955 ve fen bilimleri testinde 3,478 olduğunu açıkladı. AYT matematik testinin ortalaması 5,547, AYT fen bilimleri testinin ortalamaları; fizik alt testinde 2,247, kimya alt testinde 1,457 ve biyoloji alt testinde 2,324 olarak kaydedildi.

AYT Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinin ortalamaları, Türk dili ve edebiyatı alt testinde 5,935, tarih-1 alt testinde 2,484, coğrafya-1 alt testinde 2,103; AYT sosyal bilimler-2 testinin ortalamaları, tarih-2 alt testinde 2,076, coğrafya-2 alt testinde 2,416, felsefe grubu alt testinde 1,964, din kültürü ve ahlak bilgisi/ek felsefe grubu alt testinde 1,275 olarak gerçekleşti.

YDT ortalamaları ise Almanca testinde 39,393, Arapça testinde 27,939, Fransızca testinde 46,334, İngilizce testinde 35,638 ve Rusça testinde 52,332 olarak açıklandı.

Kadın adaylar TYT türkçe ve sosyal bilimlerde daha başarılı

Ersoy, cinsiyetlere göre doğru cevap sayısı ortalamalarını değerlendirerek, TYT'deki Türkçe ve sosyal bilimler testlerinde kadın adayların erkek adaylara göre daha başarılı olduğunu ifade etti. Temel matematik ve fen bilimleri testlerinde ise erkek adayların doğru cevap ortalaması kadınlardan daha yüksek çıktı. AYT'deki 11 alt testten 6'sında erkek adayların, 5'inde ise kadın adayların ortalaması daha yüksek oldu. YDT'de Arapça ve Rusça dillerinde kadın adaylar, Almanca, Fransızca ve İngilizce'de ise erkek adaylar daha yüksek ortalama elde etti.

"Onlar ülkemizin geleceği, umudumuz"

Başarılı adayları tebrik eden Ersoy, "Başarının tek başına elde edilmesi mümkün değil, şampiyonlarımıza en büyük desteği veren anne ve babalarımızı, bu süreçte onları yalnız bırakmayan ve yol gösteren öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Adaylarımıza başarılarının devamını diliyorum. İnanıyorum ki, eğitim sürecini en güzel şekilde tamamlayacaklar ve ülkemize faydalı vazifelerde görev alacaklar. Onlar ülkemizin geleceği, umudumuz" dedi.