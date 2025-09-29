Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 ek tercih dönemi başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan duyuruya göre adaylar, 25-30 Eylül tarihleri arasında ek tercih işlemlerini yapabilecek. Ek tercih ücreti ise 130 TL olarak belirlendi. Ödemeler, en geç 1 Ekim 2025 saat 23.59’a kadar yapılabilecek.

Ek tercih ücreti son ödeme tarihi

ÖSYM kılavuzunda yer alan bilgilere göre, 25-30 Eylül’de yapılacak tercihlerin geçerli sayılması için 130 TL olan ek tercih ücretinin ödenmesi gerekiyor. Ücretini yatırmayan adayların başvurusu iptal edilecek. Ödemelerin son gün yoğunluğuna kalmaması için adaylara erken işlem yapmaları öneriliyor.

Ek tercih ücreti hangi bankalara yatırılacak?

Adaylar, 130 TL olan ek tercih ücretini aşağıdaki banka ve kanallar üzerinden yatırabilecek:

Akbank : Tüm şubeler, ATM, internet bankacılığı (KKTC hariç)

Albaraka Türk : Tüm şubeler, ATM, internet bankacılığı (KKTC hariç)

QNB Finansbank : Tüm şubeler, ATM, mobil bankacılık (KKTC hariç)

Kuveyt Türk : Tüm şubeler, ATM, internet bankacılığı (KKTC hariç)

Halkbank : Şubeler, ATM, internet bankacılığı

ING Bank : Şubeler, internet bankacılığı (KKTC hariç)

İş Bankası : Şubeler, ATM, mobil ve internet bankacılığı

Vakıf Katılım : Şubeler, internet, mobil bankacılık, ATM (KKTC hariç)

Yapı Kredi : Mobil bankacılık (MERNİS kaydı olmayan adaylar hariç)

Ziraat Bankası: Yalnızca internet ve mobil bankacılık (ATM ve şube geçerli değil)

Ayrıca, ÖSYM’nin e-İŞLEMLER > ÖDEMELER alanından kredi kartı veya banka kartı ile de işlem yapılabiliyor.

Ek tercih süreci nasıl işliyor?

YKS 2025’te programa yerleşemeyen adaylar, ek tercih döneminde yeniden şansını deneyecek. Ek yerleştirme sonuçları açıklandığında, adaylar kazandıkları üniversitelere kayıt yaptırabilecek.