Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandıktan sonra öğrenciler üniversitelerde puanlarına göre tercihte bulunacak. Türkiye'de birçok üniversite öğrencilere kapılarını açarken, bazıları ise popülerlikleriyle öne çıkıyor. Peki bu üniversiteler hangileri?

1. Hacettepe Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi, 1967 yılında Ankara'da kuruldu. Özellikle sağlık bilimleri alanındaki eğitim ve araştırma faaliyetleriyle tanınıyor. Üniversite, Sıhhiye ve Beytepe olmak üzere iki büyük kampüse sahip. Bünyesinde 15 fakülte ile 15 enstitü eğitim veriyor.​

2. İstanbul Üniversitesi

Türkiye'nin en eski üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi, 1453 yılında İstanbul'un fethinden hemen sonra kuruldu. Fatih ilçesinde bulunan ana kampüsüyle, geniş bir öğrenci ve akademisyen kadrosuna ev sahipliği yapıyor. 17 fakülte, 12 enstitü ve 2 yüksekokul ile geniş bir eğitim yelpazesi sunuyor​.

3. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

1773 yılında kurulan İstanbul Teknik Üniversitesi, mühendislik ve teknik bilimler alanında Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden. İTÜ, uluslararası alanda da tanınan mühendislik bölümleri ile dikkat çekiyor. Üniversite, Maslak, Maçka, Taşkışla, Gümüşsuyu ve Tuzla'da bulunan kampüslerinde eğitim veriyor.

4. Ankara Üniversitesi

Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1946 yılında kurulan Ankara Üniversitesi, Türkiye'nin başkentinde yer alıyor. Eğitim, hukuk, tıp ve sosyal bilimler gibi birçok alanda geniş eğitim programları sunuyor. Üniversite güçlü akademik kadrosuyla biliniyor. Hem lisans hem de lisansüstü eğitimde önemli bir rol oynuyor.

5. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

1956 yılında Ankara'da kurulan Orta Doğu Teknik Üniversitesi, mühendislik, fen ve sosyal bilimler alanında yüksek kaliteli eğitim ve araştırma olanakları sunuyor. ODTÜ, uluslararası düzeyde tanınmış ve saygın bir üniversite. Kampüsü, modern eğitim binaları ve geniş sosyal olanakları ile dikkat çekiyor.