Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi hızla başladı. Tercih sürecinin 25 Temmuz'da başladığı ve 2 Ağustos'ta sona ereceği belirtilirken, adaylar için başarı sıralamasına dayalı bir tercih listesi hazırlamanın önemi vurgulanıyor. Beykoz Üniversitesi Genel Sekreteri Serpil Süer, adaylara başarılı bir tercih yapmaları için dikkat etmeleri gereken kritik noktaları aktardı.

Başarı sırası öncelikli ölçüt olmalı

Serpil Süer, adayların tercih listelerini hazırlarken en büyük hatanın puanlara göre sıralama yapmak olduğunu belirtti. Süer, "Tercih listesi oluştururken başarı sırası dikkate alınmalıdır. İlk olarak başarı sırasını göz önünde bulundurarak tercihlerinizi oluşturun. İkinci adımda, istediğiniz bölümleri belirleyin ve sıralamanızı yapın. ÖSYM'nin ilan ettiği 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında tercihlerinizi sisteme girmeniz gerekmektedir," dedi.

Tercih listesi oluştururken üç adımda ilerleyin

Süer, adaylara tercih listesini üç aşamada oluşturmalarını önerdi:

İlk Aşama: Başarı sıralamanızın gerisinde kalabileceğini düşündüğünüz ancak çok istediğiniz birkaç bölümü belirleyin. İkinci Aşama: Kendi başarı sıralamanıza yakın bölümlerden tercihler yapın. Son Aşama: Temkinli olmak adına, başarı sıralamanızın gerisindeki bölümleri listenize ekleyin.

Uzmanlardan destek almanın önemi

Tercih sürecinde uzmanlardan destek almanın kritik olduğunu belirten Süer, "Üniversitelerin ‘Tercih ve Tanıtım Günleri’ne katılmak ya da üniversitelerin online tercih danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak çok faydalıdır. Tercihlerinizi yaparken akademik kadrodan bilgi almak ve uzmanlardan yardım almak, başarılı bir tercih süreci için gereklidir," ifadelerini kullandı. Ayrıca, adayların ilgi ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak meslek araştırması yapmaları gerektiğini de vurguladı.

İkinci öğretim programlarının kapatılması ve yeni kontenjanlar

Geçtiğimiz yıl, 80 binden fazla öğrencinin yerleştiği bin 308 ikinci öğretim programının kapatılmasıyla ilgili olarak Süer, "Kapatılan ikinci öğretim programlarının kontenjanları, istihdam odaklı yeni programlara tanımlanmış ve toplam kontenjan sayısında bir düşüş yaşanmamıştır. Bu durum, üniversite adaylarının geleceğin mesleklerine yönlendirilmesi ve profesyonel iş hayatına hazırlanmaları için yapılmış bir düzenlemedir," dedi.