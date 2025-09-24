Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 YKS ek yerleştirme kılavuzunu yayımladı. Ek yerleştirme işlemleri 25 Eylül 2025 Perşembe günü saat 14.00’te başlayacak ve 30 Eylül 2025 Salı günü saat 23.59’a kadar devam edecek.

Ek yerleştirme işlemleri nasıl yapılacak?

Adaylar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak ek tercihlerini oluşturabilecek.

Sonuç tarihi ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, YKS ek yerleştirme sonuçları için henüz kesin bir tarih açıklamadı. Geçtiğimiz yıl ek yerleştirme işlemleri 6-11 Eylül tarihleri arasında yapılmış ve sonuçlar 8 gün sonra duyurulmuştu. Bu yıl da benzer süre içerisinde sonuçların açıklanması bekleniyor.