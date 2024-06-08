ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Üniversite adayları, 8 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran'da ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına katılacak.

YKS 1. Oturum (TYT): 08 Haziran 2024

YKS 2. Oturum (AYT): 09 Haziran 2024

YKS 3. Oturum (YDT): 09 Haziran 2024

Geçtiğimiz yıl, YKS oturumları tamamlandıktan hemen sonra sorular ve cevap anahtarları yayımlanmıştı. 2023 YKS, 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmiş ve üçüncü oturumun bitiminden hemen sonra soru ve cevap anahtarları duyurulmuştu. Bu yıl son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT), 9 Haziran Pazar günü saat 17.45'te sona erecek. ÖSYM'nin, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve YDT sınavlarının soru kitapçığı ve cevap anahtarını 9 Haziran Pazar günü akşam saatlerinde yayınlaması bekleniyor.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS'nin üç oturumuna ait sonuçlar, 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM’nin resmi sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr adresinden, kullanıcı adı ve şifre ile sorgulanabilecek.

Hayallerine bir adım daha yaklaşmak için sınava hazırlanan adaylar, sınav tarihlerini ve sonuç açıklama gününü merakla bekliyor.