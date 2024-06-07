ÖSYM, 2024-YKS için 8-9 Haziran tarihleri olan sınav günü İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri'nin açık olacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde uygulanacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2024-YKS) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartı’nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı’nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 8 Haziran 2024 Cumartesi günü 07.00 ile 17.00 saatleri arasında ve 9 Haziran 2024 Pazar günü 07.00 ile 15.30 saatleri arasında açık tutulacağı bildirildi.

ÖSYM'den yapılan konuya ilişkin açıklamada, söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenleneceği kaydedildi.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeliyle birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebileceği beliritilirken, "Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar düzenlenen bu belge ile sınava girebilecektir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen hiçbir belge sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir" denildi.

8 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ GÜNÜ 07.00-17.00 SAATLERİ ARASINDA VE 9 HAZİRAN 2024 PAZAR GÜNÜ 07.00-15.30 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN TIKLAYABİLİRSİNİZ