Hafta sonu (8-9 Haziran) yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) bilgi düzeyi kadar sınav stratejisinin önemine dikkat çeken Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Direktörü Sibel Durak, “Sorularla inatlaşmayın, turlama tekniğini kullanılarak daha çok soru çözülebilir” dedi.

Cumartesi ve pazar günleri yapılacak YKS sınavında 3 milyon 36 bin 945 aday hayallerindeki üniversiteyi kazanmak için ter dökecek. Üniversite adaylarına netlerini yükseltebilecekleri tüyolar veren PDR Direktörü Sibel Durak, mutlaka bir sınav stratejisinin belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Önceden belirlenmiş bir sınav stratejisi yoksa başarının sekteye uğrayabileceğini anlatan Durak, “İki seçeneğin kapsadığı çok farklıysa diğer seçenekleri iyi okuyarak aradaki ayrıntıyı yakalamalısınız. Sorunun durumu içinde çok kolay ve ‘Bu da olur mu?’ denilecek türde sorular da olabilir. Bunlar da aynı önem düzeyi ile çözülebilir” dedi.

“Çeldirici şıkka dikkat edin”

Matematik işlemlerinin zihinde değil kitapçık üzerinde yapılmasını öneren Durak, üniversite adaylarına sınavda netlerini yükseltmeye katkı sağlayabilecek tüyoları verdi. Durak, kodlama için geçen sürenin bir dinlenme süresi de olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bu zaman dilimindeki zihniniz bir başka geçişi geçmek için hazır hale gelir. Yanıtını görmezden gelmediğiniz soruyu boş bırakın. YKS'de dört yanlış cevap, bir doğru cevap miktarının eksilteceğinden yanıtını bilmediğiniz seçenekleri doğrulayarak cevaba ulaşamadığınız miktarın boş bırakmanız daha doğru olacaktır. Çeldirici şıkka dikkat edin. Tüm şıkları okuyun. Beş şıktan oluşan her sorun, bir doğru cevap, bir çeldiricisi, üç tane de yanlış şıkkı vardır. Cevabı bulduğunuzdan emin olup kalan şıkları okumanızda aslında 'çeldirici şıkka' katılabilirsiniz. Çeldirici şıklar doğru cevaba çok benzeyen ama doğru olmayan şıklardır. Dikkatli olmalıdır” dedi.

“Önce soru kökünü okuyun”

Sözel sorularla ilgili ise uzun görünen sorulardan korkulmaması gerektiğine söyleyen Durak, “Paragraf sorularında önce soru kökünü okuyun, hangi bakış açısıyla değerlendirmenizi bilecek ve doğru cevabı kolayca bulabileceksiniz. Süreyi son dakikaya kadar kullanmayın. Tüm bilgileri tekrar edin. Detaya girmeniz bir soruda yanlış gitmenize sebep olabilir. Kalan süreyi optik form kontrolü yaparak da değerlendirebilirsiniz.”

TYT ile AYT arasındaki 24 saatin önemine dikkat çeken Durak, “500 tam puanın oluşumunda TYT yüzde 40, AYT ise yüzde 60 etkilidir. TYT'den çıktıktan sonra 24 saat süreyle zihinsel olarak AYT'ye hazırlanmaları önemlidir. Bu sürede sosyal medyadan ve televizyondan uzak durmalarını öneriyorum. TYT iyi geçmediyse, AYT ile hızlanıp güçlenmelerini hatırlatmak isterim. TYT iyi geçtiyse, YKS puanlarını riske atmak için AYT'ye aynı motivasyonla sonuçta avantajı kaybetmemeliler" diye konuştu.