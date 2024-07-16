ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024-YKS istatistiklerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Ersoy, üç oturumda uygulanan testlerde toplam 680 sorudan herhangi birinin iptal edilmediğini açıkladı. Ersoy'un verdiği bilgilere göre, TYT'ye başvuran 3 milyon 120 bin 870 adaydan 2 milyon 819 bin 362'si sınava katıldı; 301 bin 508 aday ise sınava girmedi. AYT'ye başvuran 2 milyon 19 bin 699 adaydan ise 1 milyon 776 bin 496'sı sınava girdi, 243 bin 203 aday sınava katılmadı.

Yabancı Dil Testi (YDT)'ne başvuran 233 bin 384 adaydan 171 bin 90'ı sınava girdi; 62 bin 294 aday ise sınava katılmadı. YKS'de cinsiyetlere göre sınav katılım oranları incelendiğinde, TYT'ye başvuran kadın adayların yüzde 92,16'sının, AYT'ye başvuran kadın adayların yüzde 90,64'ünün ve YDT'ye başvuran kadın adayların yüzde 78,19'unun oturumlara katıldığı belirlendi.

YKS testlerindeki ortalamalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan ÖSYM Başkanı Ersoy; "2024-TYT’de ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin doğru cevap sayısı ortalamaları; Türkçe (40 soru) testinde 21,427, sosyal bilimler (20 soru) testinde 9,001, temel matematik (40 soru) testinde 7,955 ve fen bilimleri (20 soru) testinde 3,478'dir. AYT matematik (40 soru) testinin ortalaması; 5,547, AYT fen bilimleri testinin ortalamaları; fizik (14 soru) alt testinde 2,247, kimya (13 soru) alt testinde 1,457 ve biyoloji (13 soru) alt testinde 2,324 olmuştur. AYT Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinin ortalamaları; Türk dili ve edebiyatı (24 soru) alt testinde 5,935, tarih-1 (10 soru) alt testinde 2,484, coğrafya-1 (6 soru) alt testinde 2,103, AYT sosyal bilimler-2 testinin ortalamaları; tarih-2 (11 soru) alt testinde 2,076, coğrafya-2 (11 soru) alt testinde 2,416, felsefe grubu (12 soru) alt testinde 1,964, (DKAB) din kültürü ve ahlak bilgisi/ek felsefe grubu(6 soru) alt testinde 1,275 olmuştur. YDT'nin ortalamaları ise Almanca testinde 39,393, Arapça testinde 27,939, Fransızca testinde 46,334, İngilizce testinde 35,638, Rusça testinde 52,332 olarak gerçekleşmişti" ifadelerini kullandı.