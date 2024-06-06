Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, YKS dolayısıyla sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlükleri 8-9 Haziran tarihlerinde açık bulundurulacak.

Açıklamaya göre, 8 Haziran Cumartesi günü saat 07.00-17.00 ve 9 Haziran Pazar günü saat 07.00-15.30 arasında nüfus müdürlükleri öğrencilere hizmet verecek. Öğrencilerin vakit kaybı yaşamamaları için sınava giriş belgesini ibraz ederek randevusuz olarak başvurmaları gerekiyor.

Sınav günü yaklaşırken belge ihtiyacı duyan öğrenciler için önemli bir kolaylık sağlayan bu uygulama, öğrencilerin sınav sürecinde daha az stres yaşamalarına katkı sağlayacak. Nüfus müdürlüklerinin bu süreçte geniş saatlerde hizmet vererek öğrencilere destek olması, YKS'ye hazırlanan adayların işlemlerini kolaylaştıracak.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, öğrencilerin sınava girecekleri merkezlere daha rahat ulaşabilmeleri ve işlemlerini hızlıca tamamlayabilmeleri için bu önlemleri aldığını belirtti. "İşlemler randevusuz olarak gerçekleştirilecektir. Sınava girecek adaylara başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.