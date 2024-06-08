Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) bir dakika geç kalan öğrenciler büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Saat 10.00'da kapıların kapanmasının ardından sınav merkezine gelen öğrenciler sınava alınmadı ve hayallerine veda etmek zorunda kaldı.

İnegöl'deki Küçükçalık Anadolu Lisesi'nde sınava girmek için Yenişehir'den ailesiyle gelen Nisa Burhan, birkaç dakika geç kaldığı için sınav salonuna alınmadı. Duruma tepki gösteren ailesi ve diğer veliler, yetkililere baskı yaparak öğrenciyi içeri almaları için uğraştı ancak sonuç değişmedi. Nisa Burhan, annesiyle birlikte gözyaşlarına boğuldu.

Kimliğini kaybeden öğrenci sınavdan çıkarıldı

Bir diğer öğrenci ise kimliğini sınava gelirken düşürdüğü için sınava giremedi. Kimliği yenilemek için Nüfus Müdürlüğü'ne giden öğrencinin babası, parmak izi doğrulaması yapılamadığı için yeni kimliği çıkaramadan geri dönmek zorunda kaldı. Kimliğini ibraz edemeyen öğrenci, sınav sorumluları tarafından okuldan çıkarıldı.