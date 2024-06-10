Isparta'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), üniversite 3. sınıf öğrencisi M.E.E., yapay zeka programı olan ChatGPT'yi kullanarak sınav sorularını çözdürmeye çalışırken suçüstü yakalandı. Suçüstü anında öğrencinin üzerinden çıkan kopya düzeneği, polis ekiplerince incelendi ve öğrenci tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri harekete geçti

8 Haziran 2024 tarihinde Türkiye genelinde yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavında M.E.E. isimli öğrenci, davranışlarından şüphelenen görevliler tarafından polis ekiplerine bildirildi. Yakın takip sonucunda öğrenci, yapay zeka yardımıyla kopya çekerken suçüstü yakalandı.

Kopya düzeneği ortaya çıktı

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, M.E.E.'nin kullanmış olduğu kopya düzeneği detaylı bir şekilde incelendi. İncelenen düzeneğin, kopyacı öğrencinin soruları ChatGPT isimli yapay zeka programına çözdürdüğü tespit edildi.

Öğrenci tutuklandı

Yapılan çalışmalar sonucunda öğrenciye yardım eden A.B. de yakalanarak işlemler başlatıldı. İkamet ve üst aramalarında kopya düzeneği, düğme kameralar ve dijital materyaller ele geçirilirken, M.E.E. isimli öğrenci tutuklanarak cezaevine gönderildi.