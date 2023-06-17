İSTANBUL, (DHA)- BAHÇEŞEHİR Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Koordinatörü Sibel Durak, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bugün yapılan ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) tüm soruları okuyup, dikkatle çözen ve bilgiyi ezberlemeden yorum yapabilen öğrencilerin sıralamada üstlerde yer alacağı bir sınav olduğunu söyledi.

YKS'nin ilk oturumu olan TYT sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Sınava başvuran sayısı geçen yıla kıyasla yaklaşık 250 bin artışla 3 milyon 498 bin 18 kişi oldu. 500 tam puan olan YKS puanı üzerinde TYT'nin etkisi yüzde 40, AYT'nin etkisi ise yüzde 60. 165 dakika süreli ve 120 sorudan oluşan TYT'de Türkçe ve matematik testlerinin herhangi birinden en az 0,5 net yapan bir öğrencinin TYT puanı hesaplanacak ve bu adaylar ön lisans tercihi yapabilecektir. Sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak. Bugün yapılan TYT sınavını değerlendiren Bahçeşehir Koleji PDR Koordinatörü Sibel Durak, "Testlerin getireceği puan, testin o seneki Türkiye soru çözüm ortalaması ve standart sapma değerlerine göre oluşur. Türkçe testindeki paragraf sorularının geçen yıla göre daha zor algılandığı ve testin adayların planladıklarından daha fazla zaman aldığı söylenebilir. Bu durum Türkçe testinin Türkiye soru çözüm ortalamasının düşmesine, soruların puan değerinin ise geçen yıla göre artmasına neden olabilir. Dolayısıyla geçen seneki TYT ile aynı netleri çıkaran bir öğrencinin tahmininden daha yüksek puan almasına sebep olacaktır. Temel Matematik Testi, TYT'nin toplamda en yüksek puanı getiren testi olmaya devam edecektir. Diğer testlerdeki sorular zorluk açısından geçen sene ile paralellik göstermektedir. Dolayısıyla ortalama ve puan değerlerinde belirgin farklılıklar olmayabilir" dedi.

Durak, TYT'nin tüm soruları okuyup dikkatle çözen ve bilgiyi ezberlemeden yorum yapabilen öğrencilerin sıralamada üstlerde yer alacağı bir sınav olduğunu da kaydetti.

'ÇELDİRİCİLERİ KUVVETLİ PARAGRAF SORULARI BELİRLEYİCİ OLACAKTIR'

Bahşehir Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Tuğba Aktaş ise sınavla ilgili yaptığı değerlendirmede, "TYT Türkçe testinde geçen seneki gibi 7 dil bilgisi sorusu sorulmuş, diğer sorular sözcük ve cümle anlamı ile paragraf sorularından oluşmuştur. Dil bilgisi soruları konuyu bilen öğrencileri zorlamayacak şekildedir. Anlam sorularında anlaşılması zor kelime olmamakla birlikte 4 veya 5 paragraf sorusunun çeldiricileri oldukça kuvvetli olduğundan bu soruların belirleyici olacağı düşünülmektedir. Dil bilgisinde geçen yıldan farklı olarak 'öge' konusu doğrudan değil; 'tamlama, edat ve fiilimsi' ile ilişkilendirilerek sorulmuştur. Genel olarak okuma ve yorumlama becerileri gelişmiş, kitap okuma alışkanlığı olan öğrencilerin başarılı olacağı bir sınav olduğunu söylemek mümkündür" dedi.

'MATEMATİK SORULARI DÜŞÜNME BECERİLERİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK HAZIRLANMIŞ'

TYT Temel Yeterlilik testindeki matematik soruları, 9 ve 10. sınıf kazanımlarından sorulduğuna dikkati çeken Bahşehir Koleji Matematik Bölüm Başkanı Taner Kayış da "ÖSYM geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da matematik sorularını ezberci mantıktan uzak, tamamıyla okuduğunu anlayıp yorumlayabilen ve görsel algısı iyi olan öğrencilerin başarılı olacağı üst düzey düşünme becerilerini ölçmeye yönelik hazırlamıştır. Sorular, öğrencilerin işlem becerilerinden çok okuduğunu anlama becerilerini ölçmüştür. Özellikle 6-7 sorunun 'Aşağıdakilerden hangisi olabilir ya da olamaz' şeklinde sorulmasının öğrencilerin seçenekleri tek tek elemek zorunda kalmaları nedeniyle ekstra zaman harcamalarına sebep olduğu düşünülmektedir. 10. sınıf kazanımlarına ait 3 soru olup, 9. sınıf kazanımlarına ait problem sorularında görsel okuma becerisi gerektiren sorulara da yer verilmiştir" dedi. Kayış, matematik testinde, soru kalıplarını ezberleyip sonuca gitmeye çalışan öğrencilerin değil, temel matematik bilgisi olup bu bilgiyi yorumlayabilen ve okuduğunu hızlı anlayabilen öğrencilerin daha başarılı olacağı düşünüldüğünü ifade etti.

'GÜNCEL HAYATTAN ÖRNEKLER İLE İLİŞKİLENDİRİLEN YENİ NESİL SORULARA YER VERİLMİŞ'

Bahşehir Koleji Geometri Bölüm Başkanı Ömer Arat ise TYT geometri testindeki soruların 9. ve 10. sınıf öğretim programına ait kazanımları içeren, güncel hayattan örnekler ile ilişkilendirilen yeni nesil sorulardan oluşturulmuş olduğunu belirtti.

Tüm soruların öğrencilerin çözüm için temel geometri bilgilerinin yanı sıra geometrik düşünme becerilerini de kullanmalarını gerektiren bir yapıda olduğunu vurgulayan Arat, "Çizime dayalı küp sorusunun sınavın ayırt edici sorusu olduğunu söylemek mümkündür" dedi.

'MEB KAZANIMLARI DOĞRULTUSUNDA ÖZÜMSEMİŞ SORULAR'

Bahşehir Koleji Fizik Bölüm Başkanı Rafet Sayar da TYT fizik testindeki soruların geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda da 9 ve 10. sınıf öğretim programına ait olan kazanımları içeren ancak 10. sınıf kazanımlarının daha ağırlıklı olduğu bir sınav olduğunu söyledi. Sayar, "Geçmiş yıllardan farklı olarak öğrencilerin hem 9 hem de 10. sınıf kazanımını analiz etmelerini gereken 1 soru sorulmuştur. Günlük hayattan örnekler ile hikayeleştirilerek hazırlanmış yeni nesil sorular bu yıl da sorulmuştur. Fizik testi 1 soru dışında matematiksel işlem gerektirmeyen orta güçlükte sorulardan oluşmuştur. Sorularda öğrencilerden günlük hayatta karşılaşabileceğimiz bazı olayları fizik dersi açısından yorumlamaları beklenmiştir. Bu yıl yapılan sınav için 9. ve 10. sınıf fizik konularını, MEB kazanımları doğrultusunda özümsemiş tüm öğrencilerin, rahatlıkla yorumlayarak cevaplayabilecekleri sınav olduğunu söylemek mümkündür" diye konuştu.

'KİMYA SORULARI AÇIK, ANLAŞILIR VE CEVABA NET ULAŞILACAK ŞEKİLDE HAZIRLANMIŞ'

Bahçeşehir Koleji Kimya Bölüm Başkanı Yasemin Çinkaya ise "TYT Kimya soruları geçen yıllarda olduğu gibi, 9. sınıf 'Doğa ve Kimya' ünitesi ile 10. sınıf 'Kimya Her Yerde' üniteleri dışında kalan tüm 9 ve 10. sınıf ünitelerini kapsamaktadır. Kimya soruları açık, anlaşılır ve cevaba net biçimde ulaşılabilecek şekilde hazırlanmıştır. Sorular, geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da öğrencilerin temel kimya bilgi ve becerilerini ölçen bir niteliktedir. Matematik işlem becerisi gerektiren bir tane soru bulunmaktadır. Önceki yıllardan farklı olarak testte, daha kısa metinler yer almış, grafik, görsel ya da tablo yorumlamayı gerektiren sorular sorulmamıştır. Bu yıl günlük hayatla ilişkili sorulara yer verilmemesi dikkat çekici olmuştur. TYT Kimya testinin, düzenli ve planlı çalışan tüm öğrencilerin zorlanmadan çözebilecekleri kolay ve orta düzey zorlukta sorulardan oluştuğunu söylemek mümkündür" dedi.

'SORULAR GEÇEN YILLA BENZERLİK GÖSTERİYOR'

Bahçeşehir Koleji Biyoloji Bölüm Başkanı Melike Kılıç da biyoloji testinde, 9 ve 10. sınıf düzeylerine ait ünitelerden birer soru bulunduğunu belirtip, "Sorular Milli Eğitim Bakanlığı Öğretim Programı kazanımlarına uygundur. Temel bilgilerin sorgulandığı soruların yanı sıra kavrama düzeyinde sorular da yer almıştır. Soruların güçlük düzeyi açısından geçen yıl ile benzerlik gösterdiği söylenebilir. Testte, öğrenciler sınav hazırlık sürecinde sıkça aşina oldukları soru tipleri ile karşılaşmış olup, düzenli çalışan öğrencilerin başarılı olacağı ön görülmektedir" diye konuştu.

'KAVRAMSAL BİLGİYE HAKİM ÖĞRENCİLERİN YANITLAYABİLECEĞİ SORULAR'

Bahçeşehir Koleji Tarih Bölüm Başkanı Kahar Alkan ise TYT tarih sorularının önceki yıllardaki soru dağılımıyla paralellik gösterdiğine dikkati çekip, şunları söyledi:

"3 soru bilgiyi analiz edebilen öğrencilerin doğru yanıtlayabileceği düzeydeyken, 2 soru kavramsal bilgiye hakim olan öğrencilerin yanıtlayabileceği düzeydedir. Sorular MEB tarafından daha önce açıklandığı gibi 1. dönem kazanımlarıyla örtüşmektedir. Testin bütününe bakıldığında soruların zorluk derecesi orta düzeyde olup Milli Mücadele Dönemi ile ilgili sorunun tarih testinin belirleyici sorusu olduğunu söylemek mümkündür."

'KOLAY VE ORTA GÜÇLÜKTEKİ SORULAR'

Bahçeşehir Koleji Coğrafya Bölüm Başkanı İsmail Ümit Soykan da "TYT Sosyal Bilimler testi sorularının sınıf seviyelerine göre dağılımına bakıldığında 9. sınıftan iki, 10. sınıftan üç kazanımı ölçen soru bulunduğu görülmektedir. Bir önceki yılın soruları ile karşılaştırıldığında gerek ünite ve sınıf seviyelerine göre dağılımı gerekse zorluk düzeyi bakımından önemli bir farklılığın olmadığını söylemek mümkündür. Bu yılın coğrafya soruları genel olarak, eğitim ve öğretim dönemi boyunca düzenli tekrar yapan ve test çözen öğrencilerin zorlanmadan yanıtlayabileceği kolay ve orta güçlükteki sorulardan oluşmaktadır" dedi.

'EZBERE DAYALI SORULARA YER VERİLMEMİŞ'

Bahçeşehir Koleji Felsefe Bölüm Başkanı Filiz Yıldırım ise TYT felsefe sorularının, geçen yılki sınavda olduğu gibi okuduğunu anlama ve genel kültür becerisiyle çözülebilecek sorulardan oluşturulmuş olduğunu vurgulayıp, şöyle devam etti: "Bu anlamda kitap okuma alışkanlığı olan öğrencilerin daha kolay yanıtladığı bir test olduğu düşünülmektedir. Bu yıl 1 soru dışında, sorularda doğrudan filozof görüşlerine yer verilmemiştir. Paragraflar önceki yıllara göre daha kısa tutulmuş, ezbere dayalı sorulara yer verilmemiştir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf öğrencilerin çözmesi gereken sorular; 2021 TYT ve öncesinde olduğu gibi filozof isim ve kitaplarına değinen, seçeneklerde terimlerin yer aldığı alışık olduğumuz felsefe sorularından esinlenerek hazırlanmıştır."