Türkiye genelinde 3 milyondan fazla adayın katıldığı sınavın sonuçları, adayların heyecanla beklediği şekilde erken bir tarihte duyuruldu.

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca öğrenci üniversite tercih sürecine girmeye hazırlanıyor. 2024 YKS Tercih Kılavuzu'nun yayımlanmasıyla birlikte, adaylar puanlarına göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

Bu süreç, gençlerin geleceklerine yönelik önemli kararlar almaları açısından büyük bir önem taşıyor.

YKS Tercih Kılavuzu, adayların sınav sonuçlarına göre üniversite tercihlerini yapabilmeleri için rehberlik eden bir doküman.

YKS sonuçlarınızı kontrol edin

ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle YKS sonuçlarınızı öğrenin.

Tercih kılavuzunu İndirin

ÖSYM'nin web sitesinden veya diğer yetkili yayın yerlerinden (genellikle ÖSYM'nin web sitesinde PDF formatında mevcuttur) 2024 YKS Tercih Kılavuzu'nu indirin veya inceleyin.

Kılavuzun içeriğini inceleyin

Kılavuzda, üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, bölüm ve program bilgileri gibi önemli detaylar bulunur. Adaylar, hangi bölüm ve üniversitelere başvurabileceklerini ve hangi puan aralıklarında şanslarının daha yüksek olduğunu bu bilgileri kullanarak değerlendirebilirler.

Tercihlerinizi belirleyin

YKS puanınıza göre hangi bölümleri ve hangi üniversiteleri tercih edeceğinize karar verin. İlk sıraya en çok gitmek istediğiniz bölümü, sonrasında ise alternatif tercihlerinizi yazın.

ÖSYM sistemi üzerinden tercih yapın

Tercih süresi boyunca, ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden (https://ais.osym.gov.tr/) T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yaparak tercihlerinizi yapabilirsiniz. Belirli bir süre içinde tercihlerinizi tamamlamanız gerekecektir.

Son tercihlerinizi kontrol edin ve onaylayın

Tercihlerinizi tamamladıktan sonra sisteme kaydedin ve son tercih listenizi kontrol edin. ÖSYM'nin belirlediği süre içinde tercihlerinizi onaylamayı unutmayın.

YKS sonuçlarının ardından tercihlerini yapacak olan adaylar için yeni bir dönemin başladığı belirtiliyor. Böylece üniversite hayali kuran gençler, aldıkları puanlar doğrultusunda geleceklerini şekillendirecekleri üniversiteleri seçme fırsatına sahip olacaklar.