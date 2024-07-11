YKS 2024 sınav sonuçları, ÖSYM tarafından 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından sorgulayabilecekler.

ÖSYM'nin YKS tercih takvimi henüz resmi olarak açıklanmadı.

Ancak geçtiğimiz yılın takvimine bakarak tahminde bulunabiliriz. Geçen yıl YKS tercihleri sınav sonuçlarının açıklanmasından yaklaşık 10 gün sonra, yani 27 Temmuz'da başlamıştı. Bu yılın tercih tarihlerinin de benzer bir zaman diliminde olması bekleniyor.