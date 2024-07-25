Tercih kılavuzu ve elektronik işlemler

ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz ile öğrenciler, tercihlerini sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil bölümleri için yapabilecekler. Tercih işlemleri tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Tercih ekranına şu anda erişim sağlanamıyor, ancak sistem aktif hale geldiğinde ÖSYM'nin resmi tercih ekranı üzerinden işlem yapabilirsiniz.

ÖSYM'nin tercih ekranı için tıklayınız....

2024 YKS tercih tarihleri:

Başlangıç: 25 Temmuz 2024

25 Temmuz 2024 Bitiş: 2 Ağustos 2024

Öğrenciler, tercihlerini yaparken ÖSYM’nin yayımladığı kılavuzu dikkate alarak tercih listelerini oluşturacaklar. Tercih ekranının açılmasını beklerken, süreç hakkında daha fazla bilgi almak için ÖSYM'nin resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.