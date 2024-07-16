ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih tarihlerini açıkladı.

Öğrenciler ve veliler, YKS tercihlerinin ne zaman olacağını merakla bekliyordu. Ersoy, YKS tercih işlemlerinin 25 Temmuz - 2 Ağustos arasında yapılacağını açıkladı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde, " Kıymetli adaylar, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih heyecanı başlıyor. Tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacak.

Tercihlerinizi yaparken uzman desteği almayı ihmal etmeyin. İlgi ve yeteneklerinizi dikkate alın, yayımlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri lütfen dikkatlice okuyun. Yapacağınız tercihlerin gönlünüzce ve hayırlı olmasını diliyorum."

Editör: Engin Keskin