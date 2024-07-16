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Tercihlerinizi yaparken uzman desteği almayı ihmal etmeyin. İlgi ve yeteneklerinizi dikkate alın, yayımlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri lütfen dikkatlice okuyun. Yapacağınız tercihlerin gönlünüzce ve hayırlı olmasını diliyorum."

Açıklamanın tamamı şu şekilde, " Kıymetli adaylar, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih heyecanı başlıyor. Tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacak.

Öğrenciler ve veliler, YKS tercihlerinin ne zaman olacağını merakla bekliyordu. Ersoy, YKS tercih işlem lerinin 25 Temmuz - 2 Ağustos arasında yapılacağını açıkladı.

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