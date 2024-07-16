2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav sonuçlarının kurumun resmi internet adresi olan https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişime açıldığını duyurdu.

YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi yaklaşıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan takvime göre YKS sınav sonuçları 17 Temmuz 2024’te açıklanacaktı ancak ÖSYM 16 Temmuz'da sonuçları açıkladı. Geçtiğimiz sene YKS tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılmıştı. Bu yıl da tercihlerin temmuz ayının sonlarına doğru başlayacağı tahmin ediliyor.

ÖSYM, 16 Temmuz 2024 tarihinde YKS sonuçlarını açıkladı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler. Sınav sonuç belgesinde adayların aldığı puanlar, başarı sıralamaları ve yerleştirme puanları yer alıyor.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, adayların tercih yapacakları tarihler de belli oldu. Adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen YKS kılavuzuna göre tercihlerini yapacaklar.