Üniversiteli adayları için tercih işlemleri, 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM’nin aday işlemleri sitesi üzerinden yapılabilecek. Tercih işlemleri 2 Ağustos saat 23.59’da sona erecek.

Tercih nasıl yapılır?

Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapabilecek. Ön bilgilendirme kılavuzuna göre tercihlerinizi dikkatle yapmanız gerekiyor. Başvuru merkezlerinden veya posta yoluyla yapılan tercihlerin geçerli olmayacağı unutulmamalıdır.

Yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçlarının, 2 Ağustos’taki son tercih tarihinden itibaren 2 hafta içinde açıklanması bekleniyor. Üniversite kayıtları ise 19 Ağustos’ta başlayacak.

Adayların sonuçların açıklanmasını beklerken, tercihlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yapmaları önem arz ediyor.