YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tamamlandı. Sınavda, özellikle Felsefe bölümünde çıkan bir soru gündem oldu. Amerikalı fizikçi Robert Oppenheimer'a dair sorulan bu soru, sınavdan sonra Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi.

Oppenheimer Sorusu Gündemde:

TYT sınavında çıkan Oppenheimer'a dair soru, özellikle sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sınavdaki bu soru, Oppenheimer filmiyle ilgili araştırmaları da hızlandırdı ve filmi izleyen sosyal medya kullanıcıları soruyu kolayca çözebildiklerini belirtti. Oppenheimer, Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi ve sınavı yapan öğrencilerin ve izleyenlerin dikkatini çekti.

Henüz Cevap Açıklanmadı:

TYT'de çıkan Robert Oppenheimer sorusunun cevabına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Öğrenciler ve sosyal medya kullanıcıları, bu sorunun cevabını merakla beklemekteler.