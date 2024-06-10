Isparta'da cumartesi günü düzenlenen üniversite sınavında, bir öğrencinin şüpheli hareketleri polisin dikkatini çekti. Öğrenci, düğme kamera ve yapay zeka kullanarak kopya çekerken yakalandı.

8 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen TYT sınavında, M.E.E. isimli öğrenci sınav salonunda kopya çekme düzenekleriyle yakalandı. Yapılan incelemeler sonucunda, öğrencinin arayüz ve yazılım kullanarak soruları ChatGPT adlı yapay zeka programına çözdürdüğü ortaya çıktı. Ayrıca, şüpheliye yardım eden A.B. isimli bir kişi daha tespit edilerek gözaltına alındı.

Gelişmiş kopya düzenekleri ele geçirildi

Polis ekipleri tarafından şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda, ses ve görüntü aktarımı sağlayan kopya düzenekleri, 3 adet düğme kamera ve dijital materyallere el konuldu. M.E.E. ve A.B. isimli şüpheliler hakkında 6114 Sayılı Kanun kapsamında yasal işlemler başlatıldı. A.B. serbest bırakılırken, M.E.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.