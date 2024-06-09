YKS’nin ikinci oturumu AYT başladı

YKS’nin ikinci oturumu AYT saat 10.15 itibarıyla başladı. İkinci oturum AYT’ye 2 milyon 19 bin 709 aday başvurdu. Sınav, 6 bin 231 binada ve 112 bin 695 salonda düzenleniyor. AYT’de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi’nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi’nde 40 soru, Matematik Testi’nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi’nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. AYT’de 282 bin 812 kişi görev yapacak.

YDT ise 15.45 başlayacak

Aynı gün saat 15.45’te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum YDT’de ise İngilizceden 222 bin 473, Arapçadan 5 bin 913, Almancadan 3 bin, Fransızcadan bin 206, Rusçadan 797 kişi sınava girecek. Sınavda, bin 28 bina ve 11 bin 44 salon kullanılacak. Sınavın son oturumunda 36 bin 46 kişi görev yapacak. 80 soru için 120 dakika süre verilecek sınavda, adaylara başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

AYT’ye 8 bin 334, YDT’ye ise bin 32 engelli aday katılacak. Engelli adaylar için YKS’de üç oturumda toplam 3 bin 127 okuyucu ve işaretleyici görev yapacak.

ÖSYM takvimine göre 2024-YKS sonuçları 17 Temmuz’da açıklanacak.