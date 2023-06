Emre AKAR- Hami YEŞİLYURT / İSTANBUL, (DHA)- ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi sona erdi. Sınava giren öğrenci Emin Çürük, "Sınava biraz stresli girdim ama güzel geçti şu an çok rahatım. dedi.

Saat 10.15'te başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu sona erdi. Bazı öğrenciler, geç kalmaları nedeniyle sınava alınmadı. İstanbul Üniversitesi'nde sınava girecek bir öğrenci, güvenlik görevlisini bir süre ikna etmeye çalıştı. Sınava giren öğrencilerin aileleri üniversitenin kapısında bekledi, bazıları ise dua etti. 160 dakikalık sınavın ardından bazı öğrenciler zorlandıklarını söylerken, bazıları ise kolay olduğunu belirtti.

Sınavdan çıkan Milli voleybolcu Zeynep Palabıyık, "Güzeldi sınav. Normal rahat bir şekilde soruları çözdüm ve sonra çıktım. Ben sporcu olduğum için yoğundu ama aynı zamanda sporcu olduğum için ben stresi yönetebildiğimden dolayı, sınav dönemini yönetebildiğimi düşünüyorum. Soruların bazıları kolaydı, bazıları zordu ben soruların zorluğunun ortalama olduğunu düşünüyorum. Ben daha çok Türkçe çözdüm. Matematikte zorlandım. Soruların zorluğu kişiden kişiye değişiyor. Sporla dersler zor yürüyor çünkü antrenmanlar sürekli çalışma zamanına denk geldiği için hani ikisi beraber yürütmek çok zor oluyor ama bu şekilde başarıyorsun. Sınavın sonucundan emin değilim sonuçlar açıklanınca göreceğiz" dedi. Sınava giren öğrenci Emin Çürük, "Sınava biraz stresli girdim ama güzel geçti şu an çok rahatım. Bir hedefim yok ama güzel bir not alacağımı düşünüyorum. Sorularda sayısal olarak zordu, sözelde ise çok uzun sorular vardı. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Sınava hazırlık sürecim çok ani oldu benim, bizim son aylarda hazırlanabildim. Öyle bir şekilde hazırlanmaya çalıştım" şeklinde konuştu.