Kaliforniya'nın San Diego kentinde yaşayan 32 yaşındaki Abby Weiss, akroyoga sırasında geçirdiği kaza sonucunda felç oldu. Ailesi ve topluluk, genç kadının tedavisi için yardım kampanyası başlattı.

Abby Weiss, akrobasi ve yoga kombinasyonu olan akroyoganın tutkunuydu ve Haziran ayında zorlu bir hareketi denemek istedi. Ancak, hareket sırasında düşerek omuriliğini yaraladı ve boynundan aşağısı felç oldu.

Mirror gazetesinin haberine göre, Weiss’in akroyoga sevgisi, onu bu trajik kazaya sürükledi. Kazanın ardından Abby'nin babası, kızı için yardım kampanyası başlattı. Babası, akroyoganın ne olduğunu bilmediğini ve kızı için yapmaması gerektiğini söyledi. "Bilseydim, yapmamasını söylerdim. Ama beni dinlemezdi" diyen baba, şu ana kadar kampanyada 155 bin dolardan fazla bağış toplandığını belirtti.

Ailesi, Abby’nin eski hareket kabiliyetini yeniden kazanması için umutlu ancak doktorlar tedavi sürecinde garanti veremiyor