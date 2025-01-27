Ünlü sanatçı Edip Akbayram, iç kanama geçirdikten sonra hastaneye kaldırılarak 20 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından uyandırıldı. Zatürre tedavisinin ardından rahatsızlanan ve iki kez ameliyat geçiren Akbayram, sağlık durumu hakkında sevindirici bir gelişme yaşandı.

İlk kelimesi "Atatürk" oldu

Son ameliyatının ardından 1 saat süren bir operasyon geçiren Akbayram, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yoğun bakım sürecinin ardından uyandırılan usta sanatçının ilk sözleri "Atatürk" oldu. Ardından torunu Lavin’i soran Akbayram, Gaziantep’e gidip gitmediğini öğrenmek istedi.

Sanatçıya sevenlerinden büyük destek

Edip Akbayram’ın hastaneye kaldırılmasının ardından ailesi ve sevenleri hastaneye akın etti. Ünlü sanatçının hastane ziyaretçileri arasında Ferhat Göçer, Nükhet Duru, Teknik Direktör Aykut Kocaman ve Mahsun Kırmızıgül gibi isimler de yer aldı.