Yükseköğretim Kurulu tarafından istihdam edilmek üzere, 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 13 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Peki başvuru genel şartları neler? Başvuru için gerekli belgeler neler? Başvurular nereden ve nasıl yapılacak?

YÖK 13 personel alımı yapacak

Başvuru şartları neler?

a. Türk vatandaşı olmak.

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

ç. Erkekler için askerlik durumu itibarıyla, askerlikle ilişkisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

d. 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereği hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması gerekmektedir.

3- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü

maddesinin (B) fıkrasında yer alan “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında

istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

4- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığının alınmaması gerekmektedir.

5- Başkanlığımız her aşamada ilanı iptal etme veya ilanda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

6- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6’ncı maddesi gereğince sözleşmeli personel olarak atanmaya hak kazananların, işe alınması açısından gerekli olan niteliklerden

herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan

niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir. görev tanımına giren işleri yapacaktır.

T-2 Tekniker - 1 Kişi (Ön Lisans - Erkek)

İnşaat Teknolojisi ön lisans programından mezun olmak.

Alanında en az 1 yıl çalışma deneyimine sahip olduğunu belgelendirmek.

Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

2024 KPSS P93 puan türünden en az 60 puana sahip olmak.

Vardiyalı çalışmaya uygun olmak.

Bu pozisyonda istihdam edilecek personel, İnşaat Teknikerlerinin görev tanımına giren işleri yapacaktır.

7. Lisans mezunlarının başvurularında 2024-KPSS P3, ön lisans mezunlarının başvurularında 2024-KPSS P93, ortaöğretim mezunlarının başvurularında 2024-KPSS P94 puan türleri dikkate alınacaktır.

8. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine müracaat edebilecektir. Birden fazla pozisyon için başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

9. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir.

10. Pozisyonlara, eşdeğerliliği kabul edilen bölüm/program/dallardan mezun olanların da başvuruları kabul edilecektir.

11. Adayların puanlarının eşit olması hâlinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması hâlinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınır.

Başvuru belgeleri neler?

- Başvuru formu (Kurulumuz internet sayfasında bulunmakta olup formda fotoğrafı olmayan

adayın başvurusu geçersiz kabul edilecektir.)

3- Diploma veya mezun belgesi.

4- 2024 yılı KPSS (B) Sınav Sonuç Belgesi.

5- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

6- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmadığını gösteren belge.

7- Tecrübe istenen pozisyonlara başvuran adaylar için ıslak imzalı Çalışma Belgesi ve SGK

Hizmet Dökümü (Barkodlu e-devlet çıktısında meslek kodu ve primli gün sayısı

aranacaktır. Çalışma Belgesinde yer alan bilgiler ile SGK Hizmet Dökümündeki

bilgiler karşılaştırılarak adayların tecrübe istenilen alanda çalışıp çalışmadığı tespit

edilecektir.)

8- İstenen sertifika ve belgelerin ilan tarihinden önce alınmış olması gerekmekte olup tarih

bulunmayan sertifika ve belgeler geçersiz kabul edilecektir.

9- Başvuru yapılan pozisyon için istenilen belge veya sertifika.

Başvurular nereden ve nasıl yapılacak?

Adaylar başvurularını, 22/01/2025-07/02/2025 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi 1600. Cadde No:10 06800 Bilkent/Çankaya/ANKARA adresine aşağıda istenilen belgelerle birlikte şahsen, elden veya posta yoluyla yapabilecek.