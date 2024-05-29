TİRAN (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Arnavutluk'ta bugün başlayacak olan Avrupa Yükseköğretim Alanı Bakanlar Konferansına iştirak edecek.

YÖK Başkanı Özvar, Avrupa Yükseköğretim Alanı Bakanlar Konferansına katılmak üzere bulunduğu Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Program kapsamında Avrupa Yükseköğretim Alanında yer alan ülkelerin bakanlarıyla bir araya geleceklerini kaydeden Özvar, belli başlı konuları ve sorunları değerlendirme imkanı bulacaklarını söyledi.

Konferansta Bologna Sürecinin uygulanmasıyla ilgili ülkelerin karşı karşıya kaldığı sorunlar, çözüm önerileri, iyi örneklerin paylaşılması, dijital ve yeşil devrim gibi konuların ele alınacağına işaret eden Özvar, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konferans vesilesiyle iki önemli sonuç bekliyoruz. Bunlardan bir tanesi Bologna Süreci ile alakalı olmak üzere Avrupa Yükseköğretim Alanı üye ülkeler arasında bir yönetmeliğin çıkartılacak olmasıdır. Artık bundan sonra Avrupa Yükseköğretim Alanını karakterize eden Bologna Sürecinin tabiri caizse bir hukuki yönetmeliği ortaya çıkmış olacak ve Bologna Süreci bu hukuki çerçevede bundan sonra ilerleyecektir."

Türkiye’nin Bologna Sürecinin bir parçası ve Lisbon Antlaşmasına taraf ülkelerden biri olduğunu belirten Özvar, Avrupa Yükseköğretim Alanının Türk üniversiteler tarafından yakından takip edildiğini dile getirdi.

YÖK olarak bu konferansta daha önce çalışmaları tamamlanan bir ilerleme raporuna da şahit olacaklarını aktaran Özvar, "Bu ilerleme raporunun hazırlanmasında Yükseköğretim Kurulu olarak biz de görev almış bulunuyoruz. Bu raporda Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde bulunan ülkelerin yükseköğretimine dair gelişmeler birlikte değerlendirilecektir. Bu toplantının hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.