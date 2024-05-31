ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Yükseköğretimde akademik personel ve öğrenci hareketliliğinin artırılması bir tercihten çok ihtiyaç haline gelmiştir. YÖK olarak bu hareketliliği sürekli teşvik ediyor ve kolaylaştırıyoruz." dedi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, Başkan Özvar'ın Avrupa Yükseköğretim Alanı (EHEA) Bakanlar Konferansı'na katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere 28-30 Mayıs tarihlerinde Arnavutluk'u ziyaret ettiği bildirildi.

Açıklamaya göre, Özvar ve beraberindeki heyet, Arnavutluk'ta ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay'a ziyarette bulundu.

Konferans kapsamında ilk olarak "İnovasyon, Kalite ve Ortaklığın Geliştirilmesi" konulu Genel Kurul toplantısına katılan Özvar, burada yaptığı konuşmada, hızla değişen bir dünyada yeni gelişmelere süratle uyum sağlamanın ve yaratıcı bir yaklaşıma sahip olmanın gerekliliğine işaret ederek, bu durumun yükseköğretim alanı için de geçerli olduğunu vurguladı.

Yükseköğretim alanının, özellikle yapay zeka alanında dijital teknolojinin hızlı evrimiyle önemli ilerlemelere tanıklık ettiğine işaret eden Özvar, "Bu yolculuğa henüz yeni başladığımızı söyleyebiliriz. Etkilerinin yakında çok daha derin olacağını düşünüyorum." dedi.

Türkiye'de, Kovid-19 salgını ve 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin inovasyonun ve kriz zamanlarında dijital hizmet ile teknolojinin uygun şekilde kullanılmasının önemini gösterdiğini belirten Özvar, "Türk üniversiteleri ve yükseköğretim sistemi, mevcut programlarının kalitesini artırmak için yoğun çaba sarf etmektedir. Türk üniversiteleri, Avrupa Yükseköğretim Alanı'ndaki ülkeler ve yükseköğretim kurumlarıyla kalite güvencesi ve akreditasyon süreçlerinde işbirliğine açıktır." ifadelerini kullandı.

- "Eğitim deneyimlerinin iyileştirilmesi için elzemdir"

Erol Özvar, EHEA Bakanlar Konferansı'nın panel oturumunda ise "Öğrenci ve Akademik Personel Hareketliliğini Geliştirmek İçin Uluslararası İş Birliğini Teşvik Etmek" konusunda katılımcılara hitap etti.

Özvar, "Yükseköğretimde akademik personel ve öğrenci hareketliliğinin artırılması bir tercihten çok ihtiyaç haline gelmiştir. YÖK olarak bu hareketliliği sürekli teşvik ediyor ve kolaylaştırıyoruz." dedi.

Daha bileşik bir eğitim ortamı oluşturmak amacıyla, yükseköğretimde akademik personel ve öğrencilerin hareketliliğinin artırılmasının, modern dünyada bir ihtiyaç haline geldiğini anlatan Özvar, "Uluslararası ortaklıklar, öğrencilerin bu alandaki eğitim deneyimlerinin iyileştirilmesi için elzemdir. Kurumlar, ortak programlar, araştırma projeleri ve öğrenci değişimleri yoluyla çeşitli ulusların birleşik bilgi ve kaynaklarından yararlanarak eğitimin niteliğini artırabilir." diye konuştu.

Özvar, gelecekte de Türk Yükseköğretim Sistemi'nin Avrupa Yükseköğretim Alanı'na üye ülkelerden gelecek öğretim üyeleri ve akademik personelle tecrübelerini paylaşmaya olumlu yaklaştığının altını çizdi.

Türk üniversitelerinin birkaç yıl önce uluslararası deneyimine karşın büyük bir veri eksikliği olduğunu gördüklerini ve üniversitelere yönelik bir proje geliştirdiklerini belirten Özvar, şunları ifade etti:

"Yükseköğretimin dijitalleşmesi doğrultusunda gerçekten güçlü bir yapı inşa ettik ve bu dijitalleşmeyi sağladık. Tüm rektörlere üniversitelerini bu yapı ışığında idare etmelerine yönelik tavsiyede bulunuyoruz."

-"Üniversitelerimiz gerçekten uluslararası işbirliğine çok açıklar"

Projeyle Türk üniversitelerinin uluslararası işbirliği kapasitelerinin ne boyutta olduğunu gerçek manasıyla kavradıklarını kaydeden Özvar, üniversitelerin uluslararası faaliyetlerine yönelik yeni projeler geliştirdiklerini, rektörleri uluslararası üniversitelerin rektörleriyle görüşmek üzere yurt dışına gitmeye teşvik ettiklerini ifade etti.

Sadece öğrencilerin değil, akademisyenlerin de yurt dışına gitmeleri konusunda teşvik ettiklerini söyleyen Özvar, şöyle devam etti:

"Rektörlerimiz yalnızca Avrupa üniversitelerinin rektörleri ile değil Amerika Birleşik Devletleri ve Türki devletlerin rektörleriyle de görüştüler. Bizim üniversitelerimiz gerçekten uluslararası işbirliğine çok açıklar. Bu teşviklerin özellikle yabancı dil bilen akademisyenlerimiz için çok verimli olduğunu fark ettik. Teşviklerimiz yalnızca Türk akademisyenlere değil uluslararası akademisyenlere de yönelik oldu. Biz uluslararası akademisyenlerin Türkiye'deki üniversitelere çalışmak üzere gelmesi için dikkatleri üzerimize çekmek istiyoruz. Teşviklerimizle halihazırda 3 binin üzerinde uluslararası akademisyen Türkiye'deki üniversitelerde çalışıyor."

- "Yükseköğretimi dijital devrime uygun hale getirmek için büyük çaba sarf ediyoruz"

EHEA Bakanlar Konferansı çerçevesinde düzenlenen Yuvarlak Masa toplantısına da katılarak görüşlerini paylaşan Özvar, yükseköğretimi kapsayıcılık ve çeşitlilik konusunda bir model haline getirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

Araştırmaları desteklemenin tarihi öneminin farkında olduklarını vurgulayan Özvar, inovasyon ve girişimcilik merkezleri olarak üniversitelerin, inovasyon merkezleri ve girişimcilik programları aracılığıyla ekonomik kalkınmanın desteklenmesinde ve toplumsal sorunların ele alınmasında çok önemli bir rol oynadıklarının farkında olduklarını söyledi.

Özvar, "Yükseköğretim Kurulu, yükseköğretim sistemimizi sürekli gelişen dijital devrime uygun hale getirmek için büyük çaba sarf etmektedir." diye konuştu.

- İkili görüşmeler

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Arnavutluk ziyaretinde Macaristan, Arnavutluk, Karadağ ve Kosova Yükseköğretim, İnovasyon ve Bilimsel Araştırma Bakanlarıyla ikili görüşmeler de yaptı.

Tiran'da gerçekleştirilen konferansa, 43 ülkeden bakan ve bakan yardımcısı düzeyinde çeşitli kurumların temsilcileri katıldı.

- Arnavutluk Başbakanı Rama Türkiye'ye teşekkür etti

Açıklamaya göre, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, EHEA Bakanlar Konferansının açılış konuşmasında Arnavutluk eğitim sisteminin kurulmasına katkıları ve Arnavutluk'un EHEA'ya dahil olması için verdiği destek için Türkiye'ye teşekkürlerini sundu.

Öte yandan, YÖK Başkanı Özvar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Edi Rama'nın Türk heyetine olan teveccühlerinden mutluluk duyduklarını belirterek, "Dost ve kardeş Arnavutluk'la uluslararası işbirliğimizi daha da geliştirmek için ortak iradeyi paylaştığımızı belirtmek isterim. Somut projelerle işbirliğimizi daha ileri bir aşamaya taşıyacağız." ifadelerini kullandı.