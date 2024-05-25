Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan rektörlük atamaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Ankara Sosyal Bilimler, Başkent, Bilecik Şeyh Edebali, İstanbul Atlas, İstanbul Bilgi, İstanbul Galata ve İstanbul Rumeli üniversitelerinin yeni rektörleri belli oldu.

Atanan Rektörler:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi: Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan

Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan Başkent Üniversitesi: Prof. Dr. Hakan Özkardeş

Prof. Dr. Hakan Özkardeş Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi: Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı

Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı İstanbul Atlas Üniversitesi: Prof. Dr. Ersoy Kocabıcak

Prof. Dr. Ersoy Kocabıcak İstanbul Bilgi Üniversitesi: Prof. Dr. Mustafa Ege Yazgan

Prof. Dr. Mustafa Ege Yazgan İstanbul Galata Üniversitesi: Prof. Dr. Şeyma Aydınoğlu

Prof. Dr. Şeyma Aydınoğlu İstanbul Rumeli Üniversitesi: Prof. Dr. Mustafa Kara

Diğer Atamalar:

Rektör atamalarının yanı sıra, Adli Tıp Kurumu, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Libya Büyükelçiliği, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu'na da çeşitli görevlendirmeler ve atamalar yapıldı.

Görevden Almalar:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda görevli üç genel müdür yardımcısı görevden alındı. Yerlerine yeni atamalar yapıldı.

YÖK Üyeliğine Atama:

Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen Prof. Dr. Derviş Karaboğa, Yükseköğretim Kurulu üyeliğine atandı.

Beklentiler Yüksek:

Yeni atanan rektörlerden, üniversitelerinin akademik başarılarını artırmaları, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemeleri, uluslararasılaşma çalışmalarını hızlandırmaları ve öğrencilere daha iyi eğitim imkanları sunmaları bekleniyor.