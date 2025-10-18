Yeni vergi paketinde vakıf üniversitelerinin ücret artışlarında yetki Yükseköğretim Kurumu’na (YÖK) verildi. Düzenleme, öğrenci şikayetlerini azaltmayı hedefliyor.

Vakıf üniversitelerinin ücretleri YÖK denetiminde

Meclis’e sunulan yeni vergi paketi ile vakıf üniversitelerinin ücret artışlarında düzenleme yapıldı. Paket, kayıt dışı ile mücadele ve bazı meslek gruplarına harç getirilmesini de içeriyor.

Düzenlemenin gerekçesinde, vakıf üniversitelerinde ücretlerin belirlenmesi ve ilan edilmesi süreçlerinin zamanla sorunlara yol açtığı ve öğrenci şikayetlerinin arttığı belirtildi.

Ücretler nasıl belirlenecek?

Düzenlemeye göre, hazırlık sınıfı ve birinci sınıf dışındaki öğrenim ücretleri, cari yıl Haziran ayı yıllık üretici fiyat endeksi artışı ile tüketici fiyat endeksi artışı ortalaması dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenecek.

Madde şu şekilde:

"Hazırlık sınıfına ve/veya birinci sınıfa yerleştirme yılı dışındaki öğrenim ücretleri, cari yıl haziran ayı yıllık üretici fiyat endeksi artışı ile cari yıl haziran ayı yıllık tüketici fiyat endeksi artışı ortalaması da dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulunun tespit edeceği esaslara göre belirlenir."

UEFA organizasyonlarına KDV muafiyeti

Vergi paketinde ayrıca UEFA organizasyonlarına ilişkin KDV ve vergi muafiyetleri de yer aldı.

2026 UEFA Avrupa Ligi Finali

2027 UEFA Konferans Ligi Finali

2032 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası

Bu organizasyonlara ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları, UEFA ile Türkiye’de işyeri/kanuni merkezi bulunmayan katılımcı takımlar ve görevli tüzel kişiler için KDV’den istisna tutulacak. Ayrıca, bu kişiler Türkiye’de elde ettikleri kazançlardan gelir ve kurumlar vergisinden muaf olacak.