Öğrenciler için büyük bir fırsat olan YÖKDİL 2025 sınavına başvuracak adaylar için kritik tarih geldi! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 2025 başvuruları için son başvuru tarihini 9 Ocak olarak duyurdu. Adayların, başvurularını bugün saat 23:59’a kadar yapmaları gerekiyor.

Başvuru için son saatler

2025 YÖKDİL/1 başvuruları 3 Ocak’ta başlamıştı. Şimdi, 9 Ocak Perşembe günü başvuru süresi sona eriyor. Adaylar, belirtilen süre içinde başvurularını tamamlamak zorunda. Süreyi kaçıranlar için ise 16 Ocak’ta ek başvuru dönemi açılacak.

Başvuru yöntemleri

YÖKDİL 2025 sınavına başvurmak isteyen adaylar, başvurularını birkaç farklı yöntemle yapabilirler. Başvuru işlemleri, ÖSYM Başvuru Merkezleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ve resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması ile de başvurular yapılabilir.